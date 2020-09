Covid nel Vesuviano, aumenta il numero dei guariti: sono 9 (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Buone notizie a Castellammare di Stabia sul fronte coronavirus. sono 9 i cittadini che, dopo essere risultati positivi al Covid sono ufficialmente guariti. Si tratta di un 42enne, un 32enne, un 68enne, un 35enne, una 69enne, una 64enne, un 30enne, una 66enne e una 72enne, che di recente sono stati sottoposti a due tamponi consecutivi che hanno dato entrambi esito negativo, ragion per cui l’Asl ha disposto la revoca dell’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. A darne notizia è il sindaco Gaetano Cimmino che aggiunge: “Una notizia confortante per la città e per tutti i cittadini che oggi stanno affrontando la loro battaglia col virus. Stiamo attraversando un momento delicato e dobbiamo tenere ... Leggi su anteprima24

