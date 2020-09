Coronavirus nel Lazio, casi in aumento, 175 nuovi positivi: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi nel Lazio si registrano 175 casi di questi 99 sono a Roma e zero decessi, incide il dato della Asl di Latina (37). ecco la situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 sono 39 i casi nelle ultime 24h e di questi quindici i casi di rientro, undici con link dalla Sardegna, uno dall’Ucraina, uno dalla Romania, uno dal Trentino e uno dall’Umbria. Dodici sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 51 i casi nelle ultime 24h e tra questi quaranta sono i casi di rientro, due sono con link dalla Sardegna, ventidue con link dal Perù, nove dalla Colombia, due dal Costarica, due dal Venezuela, uno da Cuba, uno dalla Nigeria e uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

