Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolaio a Polignano a Mare: salgono a 105 i positivi (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 34.734 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 281.583 cittadini provocando 35.577 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 10 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Focolaio a Polignano a Mare: salgono a 105 i positivi – Si allarga il Focolaio ... Leggi su tpi

RaiNews : #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 1.434 nuovi casi e 14 decessi #coronavirus - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.434 contagi con 95.990 tamponi, 14 le vittime - infoitinterno : Coronavirus Italia, oggi si contano 1434 nuovi contagi e 14 decessi - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news. Lieve aumento dei positivi ma più tamponi. LIVE -