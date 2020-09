Coronavirus, in 4 in macchina senza mascherina: multa da 533 euro a testa (Di giovedì 10 settembre 2020) Continuano i controlli anti-Coronavirus in Italia e non mancano le conseguenti multe. Come è successo a Bari, precisamente a Poggiofranco dove i poliziotti hanno fermato e controllato un’autovettura con quattro persone a bordo. I quattro, tutti baresi, sono stati sanzionati in quanto non utilizzavano dispositivi di protezione individuale. La normativa, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 19/2020 , prevede che se non si è congiunti si possa viaggiare al massimo in tre in auto: uno alla guida e due persone dietro, e solo indossando la mascherina. Pesante sanzione per i quattro, che hanno ricevuto una multa da 533,33 euro: è di 400 euro, invece, per chi non usa la mascherina nei casi previsti dalla legge ma è a piedi.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

ftoscanomd : @nasoblu5 De Laurentis è borderline, me ne rendo conto, ma la combo no mascherina, “sono state le ostriche” ed esse… - gianlucalomuto : Coronavirus Bari, in macchina senza mascherina: 4 multati dalla Polizia - laitman_it : Proprio come avviene in qualsiasi sistema (organismo o macchina) i difetti si accumulano fino a quando non si manif… - ale_giannoni : RT @GeMa7799: Migranti in fuga col coronavirus, il poliziotto rivela. 'L'ordine è non fermarli. La priorità è far guadagnare la macchina de… - EGinori : RT @qn_lanazione: 'Al lavoro di notte per esaminare i tamponi': Covid, la 'macchina' della sanità locale a pieno regime in #Toscana, il cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus macchina Coronavirus Bari, in macchina senza mascherina: 4 multati dalla Polizia Il Quotidiano Italiano - Bari Si schianta con lo scooter contro un'auto: grave trauma cranico per un 58enne

Schianto tra un'auto e uno scooter lungo corso Umberto I, cinquantottenne portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. LEGGI ANCHE: Il coronavirus ucci ...

Legge di Bilancio 2021 da 25 mld. Dal taglio Irpef alla pace fiscale

Finita l’estate si torna al lavoro, con il Governo alle prese con la Legge di Bilancio 2021, che conterrà importantissime misure a livello fiscale e previdenziale. Il nuovo disegno di Legge di Bilanci ...

Schianto tra un'auto e uno scooter lungo corso Umberto I, cinquantottenne portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. LEGGI ANCHE: Il coronavirus ucci ...Finita l’estate si torna al lavoro, con il Governo alle prese con la Legge di Bilancio 2021, che conterrà importantissime misure a livello fiscale e previdenziale. Il nuovo disegno di Legge di Bilanci ...