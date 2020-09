Contributi sospesi 2020: istruzioni Inps per il primo versamento del 16 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) La stagione delle sospensioni causa emergenza Coronavirus sta terminando e il calendario estivo scandisce il lento ritorno ai ritmi normali: dopo il primo grande tax day del 20 luglio, l’Inps ha comunicato la ripresa dei versamenti dei Contributi Inps sospesi causa Covid. Lo aveva fatto con il messaggio 2871 del 20 luglio 2020, il cui oggetto erano proprio le istruzioni contabili sulla ripresa dei versamenti dei Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Ora l’Istituto fornisce ulteriori istruzioni per il primo versamento in scadenza il 16 settembre 2020. ... Leggi su leggioggi

ConfcommercioRo : La @RegioneVeneto ha ampliato l’elenco dei codici ATECO delle attività economiche ammesse ai contributi previsti in… - InfoFiscale : Contributi sospesi, versamento del 50% dal 16 settembre 2020. Istruzioni INPS “parziali” - CdLViterbo : Contributi sospesi ecco le istruzioni INPS per il versamento del 169 - confcommveneto : RT @CLVeneto: ??La Regione del #Veneto ha esteso a ristoranti, bar, mense e altre attività economiche la possibilità di accedere al #contrib… - PivaPaola : RT @CLVeneto: ??La Regione del #Veneto ha esteso a ristoranti, bar, mense e altre attività economiche la possibilità di accedere al #contrib… -