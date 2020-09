Colpo in un bar di Cerignola: rapinatori disarmati sorprendono tutti e scappano con i soldi delle slot (Di giovedì 10 settembre 2020) rapinatori in azione in viale Di Ponente, a Cerignola. Questa mattina, intorno alle 11.30, due persone, travisate e non armate, hanno sorpreso due addetti alla raccolta degli incassi delle slot ... Leggi su foggiatoday

Rapine in casa con le famiglie dentro, a bar e supermercati: in due a processo

MATINO/TAURISANO/UGENTO (Lecce) – Entravano in casa armati e travisati. Terrorizzando intere famiglie nel cuore della notte violando la loro intimità. Facevano soldi, però. Tanti e facili sapendo di t ...

Assalto al bar con pistola finta, minorenne fermato

"Andiamo, colpiamo e poi siamo a posto, feste e serate senza problemi". Questo, probabilmente, ha pensato un ragazzino di 17 anni quando, l’altro ieri, si è calato sul volto il cappuccio della felpa, ...

