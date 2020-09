Cies: correlazione tra cartellini rossi nel calcio e tasso di omicidi nei Paesi. I “più cattivi” si trovano… (Di giovedì 10 settembre 2020) Interessante studio da parte del Cies Football Observatory che ha messo in relazione i cartellini rossi e gialli nel mondo del calcio con il tasso di omicidi ed in generale con alcuni indicatori socio-economici di vari Paesi. Come riporta calcio e Finanza, infatti, i dati analizzati hanno permesso di mettere a confronto 87 tra i principali campionati a livello mondiale tra il 2015 e il 2020 rapportando le statistiche ad alcuni indicatori relativi allo Stato in cui si disputa il campionato.Cies: correlazione tra cartellini rossi nel calcio e tasso di omicidi nei PaesiCome si legge, in media gli arbitri hanno distribuito ... Leggi su itasportpress

