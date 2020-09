Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza e le lesioni al cranio: i nuovi elementi delle indagini sulla morte del figlio di Viviana Parisi (Di giovedì 10 settembre 2020) lesioni evidenti sul cranio del piccolo Gioele: un incidente, una caduta? Non è ancora possibile dirlo con certezza ma è entrato nel vivo questa settimana l’esame autoptico sul capo del bimbo. E nonostante il ritardo nel ritrovamento (avvenuto 16 giorni dopo la scomparsa), il corpicino del piccolo presenta degli indizi evidenti. Un tour de force negli ultimi giorni per le due consulenti della procura, Elvira Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, al lavoro per stabilire la causa di quelle lesioni. I resti aumentano di giorno in giorno: i ricercatori, infatti, si trovano ancora sul campo e negli ultimi giorni sono state identificate altre parti importanti. Quel che è certo finora è che i segni sul cranio sono compatibili sia con l’ipotesi dell’incidente, sia ... Leggi su ilfattoquotidiano

