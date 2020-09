Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo: maxi scambio in vista (Di giovedì 10 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – In questa fase di Calciomercato, la Juventus si starebbe muovendo su più fronti in modo da accontentare le richieste di Andrea Pirlo al più presto. Discorso attacco ancora aperto, con i soliti nomi Edin Dzeko e Luis Suarez in stand-by, così come quelli di Alvaro Morata e Edinson Cavani. Altro reparto sotto la lente di ingrandimento è quello di centrocampo. A pochi giorni ormai dal via del campionato, la Juventus dispone di un numero di mediani limitato. Nonostante gli innesti di Arthur e di McKennie, e se vogliamo anche di Kulusevski, la squadra bianconera avrebbe bisogno di arricchire la rosa con almeno un altro centrocampista. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Sconcerti assicura: ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - miciogattomicio : RT @RadioMDN: Juventus, vediamo chi la (s)punta. A pochi giorni dall'inizio della #SerieA impazza il #calciomercato, la #Juve continua nell… - LeradelMaestro1 : Mille espertoni di #calciomercato e poi l'80% delle trattative si vengono a sapere solo in dirittura d'arrivo.… -