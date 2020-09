Calciomercato Bayern Monaco, Alaba e il braccio di ferro sul rinnovo: l’Inter si defila, ma la Juventus… (Di giovedì 10 settembre 2020) Si complica la trattativa tra David Alaba e il Bayern Monaco.Le parti, infatti, non riescono ancora a trovare un’intesa sul rinnovo del contratto che dovrebbe scadere tra circa 10 mesi. L’esterno mancino, in questa stagione diventato anche centrale difensivo per necessità contingenti, potrebbe partire in caso di mancato accordo con il club, secondo quanto riporta la stampa tedesca. Intanto, per lui, calciatore di levatura internazionale e oggetto dei desideri dei principali top club europei, potrebbe anche prospettarsi anche un futuro professionale in Italia, considerato che hanno puntato gli occhi su di lui Inter e Juventus, anche se i nerazzurri, che hanno da poco concluso l’operazione Kolarov, dovrebbero fare ragionevolmente un passo indietro lasciando spazio ad un ... Leggi su mediagol

DiMarzio : Il saluto ufficiale del #Bayern a #Perisic - Mediagol : #Calciomercato #BayernMonaco, Alaba e il braccio di ferro sul rinnovo: l’#Inter si defila, ma la #Juventus… - Mediagol : #Calciomercato Bayern Monaco, Alaba e il braccio di ferro sul rinnovo: l'#Inter si defila, ma la #Juventus... - UgoBaroni : RT @SkySport: Perisic torna all'Inter, il Bayern non lo riscatta e lo ringrazia su Twitter - infoitsport : Calciomercato Inter, manca poco per Vidal. Il Bayern non riscatterà Perisic: ultime notizie -