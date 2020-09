Bonus PC: tutti i chiarimenti e le domande per usufruirne (Di giovedì 10 settembre 2020) Dal 20 Settembre sarà possibile richiedere il tanto discusso Bonus pc e tablet per la connettività pensato dal Governo. In queste settimane in rete si è discusso tantissimo su questo Bonus ma tutt’oggi esistono ancora dei dubbi tra i futuri richiedenti. Innanzitutto, il Bonus in questione, così come indicato dal Ministero dello sviluppo economico, è così composto: Alle famiglie con un ISEE inferiore ad euro 20 mila euro spetta: 500 euro, dai quali 200 possono essere spesi per l’accesso alla rete internet e 300 euro per l’acquisto di un pc o di un tablet;Alle famiglie invece con un ISEE inferiore a 50 mila euro spetta: 200 euro, da utilizzare per la connettività (da almeno 30 Mbps) e per tutte le tecnologie utili alla famiglia.Alle imprese invece spettano: ... Leggi su quotidianpost

