Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, va subito al dunque. «La bozza di disegno di legge quadro sulle autonomie regionali», dice al Messaggero, non è assolutamente un...

Giorgia84 : Basta che non cambi colore e che non si faccia la boccia poi va bene tutto ???? #clario - fumodasolo : ho deciso che mi rileggo qualcosa e basta sto ripetendo sta merda da maggio se domani mi boccia di nuovo mi sparo davvero - JakDavide : #Zaia se tratta con questo?? le un poro Mona! Boccia: «Basta differenze, stessi servizi per tutte le Regioni, i Land… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Autonomia Boccia: «Basta differenze tra i cittadini, stessi servizi per tutte le Regioni» - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Autonomia Boccia: «Basta differenze tra i cittadini, stessi servizi per tutte le Regioni» -

Autonomia per pochi/ L'azzardo di trasferire più poteri ai governatori

Si torna a parlare di autonomia regionale differenziata; cioè delle richieste di alcune delle amministrazioni regionali di avere poteri più estesi, con le relative risorse finanziarie, rispetto alla s ...

Scuola, Conte: «Lunedì un nuovo inizio, basta classi pollaio. Presto 11 milioni di mascherine per prof e studenti»

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi sta parlando della scuola e delle riaperture dopo la pandemia di coronavirus che ha visto gli ultimi mesi del passato anno scolastico all ...

