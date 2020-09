Berlusconi ricoverato, Zangrillo: «A marzo sarebbe morto con una carica virale così alta». E sul virus: «Non è mutato ma si manifesta in forma diversa» (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembre«La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa». Sono queste le parole di Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele, a proposito delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da una settimana con un principio di polmonite bilaterale prodotto dalla positività al Coronavirus. «E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla – ha aggiunto il medico personale del leader ... Leggi su open.online

