Berlusconi, altra notte tranquilla in ospedale: filtra ottimismo (Di giovedì 10 settembre 2020) Berlusconi, arrivano buone notizie dall’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex presidente del Consiglio, infatti, ha trascorso una notte tranquilla al suo settimo giorno di ricovero causa coronavirus. Ecco le ultime. altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Come riferisce l’Ansa citando fonti vicine al leader di Forza Italia, il … L'articolo Berlusconi, altra notte tranquilla in ospedale: filtra ottimismo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SandraM0027 : @Mantuamegenuit1 @pastoriniss @AgneseADS @Corriere Io condanno sempre la violenza. Pur non avendo simpatia per lui,… - Cinquantenni : @FrancescaCose @GiuseppeConteIT @luigidimaio @nzingaretti @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi… - Saruman727209 : @GhostJR__ @matteosalvinimi Purtroppo non tutti... c’è chi lo vota ancora con convinzione. Ma d’altra parte era per… - romanoziroldo : @peterpafio Pensa se fosse stato un leghista o uno di CDX a fare un gesto simile a un idiota di sinistra cosa sareb… - ErranteLeonardo : @Anto_10_10_ @berlusconi Si ma nell'altra metà è femmina, leggi la storia di questo supplì, anche perché è differen… -