Banda ultralarga, è scontro sui tempi. Patuanelli: “Infratel dice che Open Fiber non completerà il piano neanche nel 2023” (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovo botta e risposta tra Open Fiber e Infratel riguardo ai dati sullo sviluppo della Banda ultralarga. Per tramite del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che in audizione alla Camera non ha fatto sconti alla società partecipata alla pari da Enel e Cassa depositi e prestiti sugli sforzi fatti per portare la fibra nelle aree a fallimento di mercato: “Open Fiber come noto ha comunicato che il piano sarà completato nel 2023, in realtà i dati che Infratel (società in house del ministero, ndr) ci dà rispetto ai progetti esecutivi ci dice che anche il 2023 non sarà raggiunto”. A stretto giro arriva la risposta: “A oggi, nonostante le note difficoltà in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

Key4biz : #Infratel fotografa la diffusione della banda ultralarga. Paese in ritardo, deficit di copertura ultraveloce soprat… - mante : Poiché la banda ultra larga è fondamentale in tempi di Covid il Governo ha spostato 1,1 miliardi che servivano per… - ilgrilloparlan2 : RT @fattoquotidiano: Banda ultralarga, è scontro sui tempi. Patuanelli: “Infratel dice che Open Fiber non completerà il piano neanche nel 2… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Banda ultralarga, è scontro sui tempi. Patuanelli: “Infratel dice che Open Fiber non completerà il piano neanche nel 2… - fattoquotidiano : Banda ultralarga, è scontro sui tempi. Patuanelli: “Infratel dice che Open Fiber non completerà il piano neanche ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultralarga Altro che fibra: entro il 2022, il 28% della copertura Banda Ultralarga nelle aree nere e grigie sarà wireless DDay.it - Digital Day Connessione al top sull’intero territorio

La banda ultralarga serve per trasmettere e ricevere dati informativi rapidamente («Internet veloce»). Il telelavoro, le teleconferenze o l’avvio di un’attività a distanza ne richiedono l’accesso. La ...

Il decreto Semplificazioni è legge: così cambia la pubblica amministrazione

Arriva il via libera definitivo della Camera al provvedimento che punta a snellire la burocrazia: gli enti dovranno rivelare quanto impiegano a chiudere una pratica, l'identità digitale sarà rafforzat ...

La banda ultralarga serve per trasmettere e ricevere dati informativi rapidamente («Internet veloce»). Il telelavoro, le teleconferenze o l’avvio di un’attività a distanza ne richiedono l’accesso. La ...Arriva il via libera definitivo della Camera al provvedimento che punta a snellire la burocrazia: gli enti dovranno rivelare quanto impiegano a chiudere una pratica, l'identità digitale sarà rafforzat ...