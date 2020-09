Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci preoccupata: “Se ci sarà…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Manca poco all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci ha di recente raccontato le proprie preoccupazioni dovute al Covid-19. Ballando con le Stelle e il coronavirus In seguito all’emergenza coronavirus Ballando con le Stelle ha dovuto cambiare alcuni cambiamenti. Due concorrenti, Daniele Scardina e il ballerino Samuel Peron, sono risultati … L'articolo Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci preoccupata: “Se ci sarà…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - mante : Se si scheggia un dente una star di Ballando con le stelle è tutto un tripudio di tweet di pronta guarigione di min… - Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - MarioManca : #Ballandoconlestelle 2020: Rosalinda Celentano ballerà con una donna? - pairsonnalitesF : Ballando con le stelle, Milly Carlucci: «Il 19 si parte, ma se ci saranno contagi la produzione si ferma»: Coppie d… -