Arrestato ex parroco: sesso in auto con minorenne (Di giovedì 10 settembre 2020) Arrestato ex parroco: faceva sesso in auto con un sedicenne bulgaro. Per lui l’accusa contesta altri fatti analoghi Arrestato ex parroco. Per Don Felice La Rosa, quarantaquattro anni, sono scattate le manette quando gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro hanno beccato l’ex prelato in auto con un ragazzo bulgaro di sedici anni. L’ex parroco di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, già in passato ha avuto problemi con la giustizia legati a reati di natura sessuale. Su di lui pesa una condanna per induzione alla prostituzione minorile ed è imputato anche per possesso di materiale pedopornografico. Per lui sono stati disposti gli arresti in casa a San Calogero, in provincia di ... Leggi su bloglive

