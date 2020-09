Angelo Gaja: distillazione e promozione le chiavi per affrontare la crisi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il produttore simbolo del Piemonte mette in guardia il sistema italiano da un pericoloso entusiasmo. È nel momento in cui tutta l’Italia celebra l’ennesima ‘grande’ vendemmia, proponendola come il tanto atteso momento di inversione di tendenza rispetto al recente passato, che Angelo Gaja torna a far sentire la sua voce. E nel farlo non risparmia critiche a un sistema a suo avviso incapace di offrire i giusti strumenti per superare una crisi i cui effetti andranno ben oltre l’anno in corso. In una lettera rivolta all’intera comunità enoica italiana, il celebre produttore di Barbaresco individua i tanti elementi di crisi che, a suo dire, metteranno in crisi gran parte delle cantine italiane, specialmente quelle più piccole. Nel suggerire una grande ... Leggi su vinonews24 (Di giovedì 10 settembre 2020) Il produttore simbolo del Piemonte mette in guardia il sistema italiano da un pericoloso entusiasmo. È nel momento in cui tutta l’Italia celebra l’ennesima ‘grande’ vendemmia, proponendola come il tanto atteso momento di inversione di tendenza rispetto al recente passato, chetorna a far sentire la sua voce. E nel farlo non risparmia critiche a un sistema a suo avviso incapace di offrire i giusti strumenti per superare unai cui effetti andranno ben oltre l’anno in corso. In una lettera rivolta all’intera comunità enoica italiana, il celebre produttore di Barbaresco individua i tanti elementi diche, a suo dire, metteranno ingran parte delle cantine italiane, specialmente quelle più piccole. Nel suggerire una grande ...

VinoNews24 : Il produttore simbolo del Piemonte mette in guardia il sistema italiano da un pericoloso entusiasmo. #COVID19… - zazoomblog : Angelo Gaja: distillazione e promozione le chiavi per affrontare la crisi - #Angelo #Gaja: #distillazione… - piccolocarro : RT @dinobondavalli: Notizie Geniali risponde ad Angelo Gaja e alla sua lettera aperta sulla crisi del settore del vino. E se per superare l… - dinobondavalli : Notizie Geniali risponde ad Angelo Gaja e alla sua lettera aperta sulla crisi del settore del vino. E se per supera… - InfoVinotype : Vino, anno 2020: una riflessione di Angelo Gaja sulla gestione della crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Gaja Angelo Gaja: annata troppo ricca? Corriere del Vino "Una marina di libri", a Palermo dal 24 al 27 settembre

Il prossimo 24 settembre il via all'undicesima edizione di "Una marina di libri". La manifestazione, che si concluderà domenica 27 settembre, si terrà come di consueto all’Orto botanico dell’Universit ...

Angelo Gaja: annata troppo ricca?

“A piangere saranno i fatturati”, scrive Angelo Gaja in una lettera destinata agli organi di informazione. Le prime indicazioni sulla vendemmia 2020 non sono confortanti: annata troppo ricca, che sign ...

Tutto pronto per l’undicesima edizione di “Una marina di libri”, al via il 24 settembre all’Orto Botanico

Giovedì 24 settembre alle 10 si alzerà il sipario sull’undicesima edizione di “Una marina di libri” una scommessa quella degli organizzatori che dopo i mesi di lockdown vogliono puntare sulla riparten ...

Il prossimo 24 settembre il via all'undicesima edizione di "Una marina di libri". La manifestazione, che si concluderà domenica 27 settembre, si terrà come di consueto all’Orto botanico dell’Universit ...“A piangere saranno i fatturati”, scrive Angelo Gaja in una lettera destinata agli organi di informazione. Le prime indicazioni sulla vendemmia 2020 non sono confortanti: annata troppo ricca, che sign ...Giovedì 24 settembre alle 10 si alzerà il sipario sull’undicesima edizione di “Una marina di libri” una scommessa quella degli organizzatori che dopo i mesi di lockdown vogliono puntare sulla riparten ...