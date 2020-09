Alimentazione e sonno, cosa mangiare e cosa no alla sera (Di giovedì 10 settembre 2020) Il rapporto Alimentazione e sonno è importantissimo: alcuni cibi lo conciliano mentre altri lo inibiscono. Tutti i dettagli L’Alimentazione influisce molto sulla nostra vita e non solo per questioni di linea. Dai cibi che mangiamo si influenzano diversi aspetti della quotidianità, non ultimo il sonno. Non solo perché da quello che mangiamo dipende la digestione … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

bikeitalia_it : ? Sonno, alimentazione e ciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : Alimentazione sonno Movimento, alimentazione e sonno riposante, il cocktail della salute DiLei Dormire, melatonina: quali sono gli alimenti che ne contengono di più?

Anche l'alimentazione può influire sul sonno e sulla sua qualità . In particolare alcuni alimenti sono in grado di favorire la produzione di melatonina. Questa sostanza, nota in effetti anche come ormo ...

Benessere: effetto Covid, cambiano le priorità e scende la spesa complessiva

L’emergenza Covid-19 ha fatto sentire i propri effetti anche sugli acquisti degli italiani di prodotti e servizi per il benessere, scesi nell'ultimo anno a 37 miliardi di euro, segnando un -14% rispet ...

Anche l'alimentazione può influire sul sonno e sulla sua qualità . In particolare alcuni alimenti sono in grado di favorire la produzione di melatonina. Questa sostanza, nota in effetti anche come ormo ...L’emergenza Covid-19 ha fatto sentire i propri effetti anche sugli acquisti degli italiani di prodotti e servizi per il benessere, scesi nell'ultimo anno a 37 miliardi di euro, segnando un -14% rispet ...