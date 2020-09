Aguaje, per fare il pieno di carotenoidi e combattere le infiammazioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Frutto della pianta Mauritia flexuosa, l’Aguaje è caratterizzato da benefici che vale la pena conoscere. Prima di elencarli, vediamo assieme le caratteristiche salienti del suo profilo nutrizionale. La prima cosa da dire è che questo frutto è caratterizzato da un importante contenuto di fibre, preziose per l’efficienza dell’intestino, per l’ottimizzazione della sazietà e per il controllo dell’assorbimento di colesterolo e zucchero. Inoltre, nell’Aguaje è possibile trovare la vitamina A, la vitamina C (o acido ascorbico) e la vitamina E (o tocoferolo). Da non dimenticare è anche la ricchezza in vitamine del gruppo B – in particolare riboflavina, niacina e tiamina – fondamentali per l’efficienza dei processi metabolici. Come evidenziato dagli esperti del ... Leggi su dilei

