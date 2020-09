Xbox Series X e Series S, svelati i prezzi in Italia: quanto costeranno (Di mercoledì 9 settembre 2020) svelati i prezzi ufficiali delle nuovissime Xbox Series X e Series S anche in Italia, mentre si aspettano notizie sul finanziamento All Access Nella giornata di ieri, i fan dell’Xbox sono letteralmente impazziti dopo l’annuncio da parte di Microsoft. La nuova console next-gen del colosso di Bill Gates sarà infatti disponibile in ben due versioni: … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Xbox Series S ?? Console nextgen all-digital ?? Caricamenti più veloci ?? Maggiore frame rate ?? Mondi più particolar… - Cp3Alex : RT @XboxItalia: Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 22 settem… - MangaForevernet : ? Xbox Series S - nuovo video ufficiale con i dettagli ? ? -