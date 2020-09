Vaccino AstraZeneca, Crisanti: “Lo stop? È normale, non è mai stato sviluppato in un anno” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La battuta di arresto del Vaccino AstraZeneca di Oxford è fisiologica e normale, non è uno stop ma una fase di valutazione, non è mai stato sviluppato un Vaccino in un anno”. Lo ha detto Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova a 24Mattino, su Radio 24. “Si tratta di processo lungo e complesso, che coinvolge circa 100mila persone, lo sviluppo di un Vaccino dura circa 5 anni. È giustificato fare degli sforzi perché si tratta di una misura che dal punto di vista costi ed efficacia è la più conveniente ma ci vuole tempo”. A proposito della quarantena ridotta a 7 giorni il professor Crisanti dice: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano

