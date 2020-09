‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 9/09/20 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non è bastata Sara Affi Fella con Nicò nell’armadio, non è bastata Nilufar Addati con la pausa panino tra un’esterna e l’altra, non è bastata BabyNasty from Ibiza with calciatore in valigia… continuiamo a mettere sul trono ragazzine che hanno appena posato lo zainetto di scuola, vi raccomando! Cioè, per carità, il poracciume non ha età e non è che prendere gente più adulta ti garantisca di non andare incontro alle sòle (basti vedere quella fonte inesauribile di disagi che è il trono dei nonny), però, onestamente, ma una pischelletta che fino all’altro ieri guardava Masha e Orso come può mai appassionarmi con le sue vicende amorose? Una ragazza di 18 anni, per quante esperienze possa aver fatto e per quanto possa essere più matura delle sue coetanee, ... Leggi su isaechia

