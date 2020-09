Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 9 settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Uomini e Donne: le anticipazioni del 9 settembre 2020 Dopo una puntata dedicata ai nuovi tronisti protagonisti del trono classico, gli over tornano in primo piano con Gemma Galgani. Per la dama c'è un nuovo corteggiatore che, a differenza di Sirius, ha molti più anni ed è comunque pronto per conoscerla. Gemma questa volta dovrebbe cedere al fascino dell'uomo, tanto che la loro prima esterna sarà fuori degli studi Elios di Roma.Ricominiciano anche le avventura amorose di Armando Incarnato che, nei giorni scorsi, ha chiesto il numero ad una delle dame. Sembrava andare ... Leggi su blogo

