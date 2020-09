UFFICIALE - Torino, tesserato positivo al Covid: amichevoli annullate (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Torino Football Club ha comunicato in una nota che in seguito ai tamponi di routine, come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc, è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Leggi su tuttonapoli

RobyDeLucaUITO : RT @UITORINO: E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo #DPCM del 07.09.2020. Potete trovare il documento ufficiale e i primi chiar… - GGI_Torino : RT @UITORINO: E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo #DPCM del 07.09.2020. Potete trovare il documento ufficiale e i primi chiar… - rikrosi1955 : RT @UITORINO: E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo #DPCM del 07.09.2020. Potete trovare il documento ufficiale e i primi chiar… - robyromeroUITo : RT @UITORINO: E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo #DPCM del 07.09.2020. Potete trovare il documento ufficiale e i primi chiar… - UITORINO : E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo #DPCM del 07.09.2020. Potete trovare il documento ufficiale e i p… -