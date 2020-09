TRE CANDIDATI SINDACI, TRE LISTE PER CONTENDERSI L’ARCIPELAGO DELLE EGADI (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il coup de theatre dell’ultimo minuto ha il nome del vicesindaco uscente, l’ing. Ceravolo e del partito locale dei leghisti. Solo alle 12, alla scadenza di legge per la presentazione DELLE LISTE si è avuta la conferma che il nome più chiacchierato e più pronunciato, quello dell’ing. Ceravolo, non sarebbe stato presente in questa campagna elettorale. Questo nonostante il presidente dell’assemblea... L'articolo TRE CANDIDATI SINDACI, TRE LISTE PER CONTENDERSI L’ARCIPELAGO DELLE EGADI puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

L'appuntamento è martedì, alle 17.30, al Parco Urbano. Ad ogni candidato verranno poste quattro domande riguardanti la disabilità L’associazione “La Giraffa a Rotelle” invita tutti i candidati alle pr ...

L’Asl assume 60 medici da impiegare nelle scuole per gestire l'emergenza anti-Covid

Le domande saranno valutate dal direttore del dipartimento della prevenzione e formeranno una graduatoria da cui attingere per coprire tutte le posizioni PISTOIA. Sessanta medici per supportare le scu ...

