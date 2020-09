Teulada, morta una modella russa vicino a base Nato: "Forse omicidio colposo" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roberto Vivaldelli L'autopsia conferma la morte per annegamento della giovane modella russa Galina Fedorova. Dubbi sulla versione dell'amico fotografo. Si indaga per omicidio colposo Un gommone che si schianta contro gli scogli: una giovane vita che si spezza, in circostanze ancora tutte da chiarire. Il suo nome è Galina Fedorova, ed è la modella russa di 35 anni morta sabato al largo di Teulada, nel sud Sardegna, durante una gita in gommone, noleggiato a Chia, con l'amico fotografo Gerenius Tavarov, 44 anni. Come riportato dall'Ansa, l'uomo ha raccontato agli inquirenti che mentre si trovavano non troppo distante dall'Isola Rossa hanno deciso di fare un bagno per rinfrescarsi, ma il gommone si sarebbe sganciato dalla boa e, ... Leggi su ilgiornale

