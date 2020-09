Suicide Squad: Jared Leto fece le prove della sua folle risata per strada (Di mercoledì 9 settembre 2020) Jared Leto perfezionò la risata di Joker per le strade di New York e di Toronto prima dell'inizio delle riprese di Suicide Squad. Jared Leto perfezionò la risata di Joker direttamente per strada prima dell'inizio delle riprese di Suicide Squad. L'attore era solito provare diverse risate, sempre più folli, per le strade di New York e di Toronto al fine di capire quale fosse quella che metteva più a disagio le persone. Per prepararsi al suo ruolo, Leto ha guardato ore di filmati di veri e propri criminali in azione su YouTube fino a quando ha dovuto smettere per ovvi motivi. Il suo ragionamento era semplice: l'attore voleva capire quanto potesse essere calmo un ... Leggi su movieplayer

