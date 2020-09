Star Wars, Daisy Ridley: "Mi dissero di essere parente di Obi-Wan Kenobi" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rey, protagonista della trilogia sequel di Star Wars, sarebbe dovuta essere parente di Obi-Wan Kenobi: a rivelarlo è l'interprete Daisy Ridley. In un'intervista rilasciata a Josh Gad, l'attrice Daisy Ridley, che nella trilogia sequel di Star Wars ha interpretato la protagonista Rey, ha spiegato che durante la produzione dei tre film si era pensato anche di farla diventare parente di Obi-Wan Kenobi. Negli ultimi tempi non hanno fatto altro che aumentare le critiche rivolte alla trilogia sequel di Star Wars. L'ultimo dei tre episodi, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, è arrivato al cinema lo ... Leggi su movieplayer

timoteoquellov1 : @lilyrosedeppF // confessione n.49393929: ho star wars in lista da anni, ma non l'ho mai visto.... - Miguel_Kauling : Lembra bastante Star Wars, gostei, parece interessante - lilyrosedeppF : @timoteoquellov1 ma solo a me ricorda un po’ star wars - occhibagnati : @gadellavalle Solo Space Valley rip (anche se non vedo loro video da un po'), invece di Marvel, Star Wars e Harry Potter che ne pensi? - Angie_271218 : @salsabarbeque Il plot di Star wars è stato scritto dopo Dune... -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Kaleesh: gli uomini-rettile di Star Wars – Guida al Canon Star Wars Addicted Star Wars: Rey doveva essere parente di Obi-Wan Kenobi!

L’attrice di Star Wars ha infatti confermato che inizialmente c’erano stati dei piani che includevano l’essere (Rey), imparentata con Obi-Wan Kenobi, il famosissimo Maestro Jedi della saga, la cui sto ...

Verso una riduzione dei soldati statunitensi in Iraq

Gli Stati Uniti intendono ridurre le loro truppe in Iraq da 5'200 a 3'000 uomini entro fine settembre. Lo ha annunciato il generale Frank McKenzie, che guida il commando centrale americano in Medio Or ...

L’attrice di Star Wars ha infatti confermato che inizialmente c’erano stati dei piani che includevano l’essere (Rey), imparentata con Obi-Wan Kenobi, il famosissimo Maestro Jedi della saga, la cui sto ...Gli Stati Uniti intendono ridurre le loro truppe in Iraq da 5'200 a 3'000 uomini entro fine settembre. Lo ha annunciato il generale Frank McKenzie, che guida il commando centrale americano in Medio Or ...