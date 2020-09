Salvini aggredito a Pontassieve una ragazza gli strappa camicia e rosario: identificata una ventenne originaria del Congo - IL (Di mercoledì 9 settembre 2020) Salvini è stato aggredito a Pontassieve gli strappano camicia e rosario . Strattonato da una giovane che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo. È quanto capitato al leader ... Leggi su leggo

Rinaldi_euro : Atto finale: si passa alle intimidazioni fisiche! Se fosse accaduto a qualcuno del PD sarebbe successo l’inferno! S… - Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - Corriere : Salvini strattonato da una contestatrice: rosario strappato dal collo e camicia lacerata - luigi_metro : RT @RadioSavana: Salvini è stato brutalmente aggredito durante un comizio vicino a Firenze: una #risorsaINPS antifascista 'originaria del C… - alberto51059 : RT @EsteriLega: Ecco cosa accade quando Rula Jebrael semina odio contro Salvini. La signora che ha aggredito Matteo: frutto dell’ indottri… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini aggredito

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante un’iniziativa politica per le elezioni regionali della Toscana. La notizia è stata diffusa su Twit ...FIRENZE - Fuori programma per il leader della Lega Matteo Salvini che stamane, nel corso di una iniziativa elettorale a Pontassieve, in Toscana, è stato avvicinato e strattonato da una ragazza di colo ...