Riapertura scuole, rinvio per 7 Regioni: ecco le date. I presidi: “Difficile rispettare il 14” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La prima campanella dopo 6 mesi di lezioni online sarebbe dovuta suonare il 14 settembre in tutt’Italia, ma sono già sette le Regioni che hanno deciso per un’apertura posticipata: in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, gli studenti torneranno sui banchi il 16, in Sardegna il 22 e altre cinque Regioni hanno deciso di spostare la data dopo il weekend delle elezioni, per non costringere gli istituti a uno stop subito dopo la Riapertura. Il 24 settembre riprenderanno le lezioni in Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Campania. “La scuola riapre regolarmente il 14 settembre”, afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ma a cinque giorni dalla data ufficiale i presidi chiedono un rinvio: i banchi monoposto devono ancora arrivare in molte ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Nelle graduatorie provinciali di italiano, storia e geografia sono 124esimo. Non male, siamo in tutto 4.472. E poi ci sono colleghi più anziani di me. Persone del 1962, del 1960 e addirittura del 195 ...

Mercoledì 9 settembre 2020 a Palazzo Chigi conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla riapertura delle scuole in questo nuovo anno scolastico caratterizzato dalla situazione ...

