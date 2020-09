"Reazione avversa in un volontario". Sospesi i test sul vaccino per il coronavirus (Di mercoledì 9 settembre 2020) I tempi per il vaccino anti-Covid si allungano. La sperimentazione sul vaccino di Oxford è stata temporaneamente sospesa a causa di una Reazione avversa su uno dei volontari mentre altri guai hanno bloccato il vaccino Moderna. Ad annunciarlo sui social è l'immunologa Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova e Direttrice Scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza). "Due cattive notizie su 2 dei vaccini più promettenti per COVID-19" annuncia la scienziata che spiega: "Per il vaccino di Oxford la sperimentazione è stata temporaneamente fermata a causa di una Reazione avversa ... Leggi su iltempo

