Piemonte: vendemmia ok ma export in calo (Di mercoledì 9 settembre 2020) A preoccupare la Coldiretti è il perdurare delle difficoltà del canale Horeca, principale canale di commercializzazione delle eccellenze enologiche regionali. La vendemmia Piemontese si annuncia canonica nei tempi e molto buona riguardo alla qualità delle uve. A sostenerlo è Coldiretti Piemonte, che valutando la raccolta attualmente in atto in alcune zone della regione, si aspetta una quantità di vino leggermente in aumento rispetto all’anno passato. Con le uve dell’Alta Langa già in cantina l’attenzione dei viticoltori è ora rivolta a Moscato, Arneis, Chardonnay, Erbaluce, Gavi e Timorasso. Una volta conclusa la raccolta dei bianchi sarà poi il turno dei grandi vitigni rossi, come Dolcetto, Barbera e Nebbiolo, per una campagna vendemmiale che ... Leggi su vinonews24

