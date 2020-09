Pelè a Cristiano: "Congratulazioni per ogni passo" (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 09 SET - "Pensavo che oggi avremmo festeggiato i 100 gol. Ma erano 101! Congratulazioni @Cristiano, per ogni passo avanti nel tuo viaggio!". E' il tweet pubblicato da Pelè, sul proprio ... Leggi su corrieredellosport

Con la doppietta nel 2-0 del Portogallo alla Svezia CR7 ha consolidato il secondo posto nella classifica dei bomber in Nazionale di tutti i tempi. Pelé è 8°, Messi 15°. Il primo italiano è Gigi Riva, ...