Non passa la sfiducia, Fontana avanti tutta. Striscioni in strada: ' Assassino ' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono tornati in aula per la prima volta dopo la pausa estiva, i consiglieri del Pirellone. E si sono subito presi a schiaffi sul tema bollente che era rimasto in sospeso a fine luglio: la mozione di ... Leggi su leggo

CarloCalenda : “La denuncia”. Ma sei una che passa? Non sarà per caso che i sostegni finanziari e le garanzie non stanno funzionan… - borghi_claudio : Shhh sono solo sondaggi, non vogliono dire nulla.. zitti e lavorare che il cambiamento passa di qui. Sondaggi To… - lauraboldrini : Insieme a @LiaQuartapelle ho incontrato #SvetlanaTikhanovskaya, voce della democrazia in Bielorussia. Condividiamo… - Emil_io76 : RT @mikelelomb: Si passa da esaltare un giocatore senza averlo visto giocare quest'anno (magari solo 1 o 2 volte) a distruggerlo per 15 sec… - antonellaelisa7 : Non ho mai avuto paura del tempo che passa. Fino ad ora è stato l’unico che #miHaReso,sempre, quello che ho dato. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Non passa Emergenza Coronavirus, non passa la mozione di sfiducia per Fontana: protesta 5stelle CiaoComo Effetto Covid, riapre a Mestre una scuola che era stata chiusa 35 anni fa

MESTRE - Il Comune di Venezia ha riaperto una scuola chiusa dal lontano 1985 al fine di consentire la ripresa delle lezioni in completa sicurezza per gli alunni e per il personale docente e non docent ...

Renzi risponde a Pessina: “Non deve più occuparsi del Franchi, ha molti beni da tutelare”

Nuovo botta e risposta tra il soprintendente e l’ex premier, che punzecchia anche Nardella. Il sindaco: “Mai sentito parlare di devastazione del Franchi” Dopo le parole del Soprintendente di Firenze P ...

MESTRE - Il Comune di Venezia ha riaperto una scuola chiusa dal lontano 1985 al fine di consentire la ripresa delle lezioni in completa sicurezza per gli alunni e per il personale docente e non docent ...Nuovo botta e risposta tra il soprintendente e l’ex premier, che punzecchia anche Nardella. Il sindaco: “Mai sentito parlare di devastazione del Franchi” Dopo le parole del Soprintendente di Firenze P ...