Napoli deve tornare a essere vivibile: serve un sindaco ambientalista ma competente (Di mercoledì 9 settembre 2020) Siamo nel pieno di una vigorosa ma anomala campagna elettorale, e non solo per il dramma della epidemia da Covid. Dobbiamo tra poco votare per il rinnovo del Consiglio regionale, dove la probabile vittoria del candidato Vincenzo De Luca ha portato con se una “carica” di oltre mille candidati a consigliere, impegnati tutti a dimostrare al nuovo “Re Borbone” quanto siano individualmente “pesanti” in termini di preferenze personali, poco o nulla contando sia la coerenza politica che le competenze specifiche, soprattutto in tema di Ambiente e Salute. Questo proprio nella Regione della Terra dei Fuochi, che è tornata a imperversare senza contrasto dopo la pausa da Covid, anche in questa campagna elettorale. Ma dobbiamo votare anche per dare democraticamente la nostra opinione sul taglio dei parlamentari come modifica costituzionale votata e vigente ... Leggi su ilfattoquotidiano

09/09/2020 - Prosegue la preparazione del Napoli in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 settembre alle 12.30 contro il Parma. Prima della sfida con gli emiliani, pero', g ...

Panini: “Nessun problema per le funicolari di Napoli, ora equiparate al trasporto su metropolitana”

Le regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nell’ambito dell’utilizzo delle funicolari sono state ufficialmente equiparate a quelle in vigore per il trasporto metropolitano su ferro. E ...

