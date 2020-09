METEO in peggioramento da ovest con temporali. Attenzione rischio nubifragi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nonostante l’esteso anticiclone che occupa gran parte dell’Europa Centro-Meridionale, esiste una falla che minaccia da vicino anche l’Italia. Si tratta di una piccola goccia fredda sulle Baleari, ringalluzzita da lievi infiltrazioni atlantiche che ne favoriscono il lento spostamento verso est. Il mini vortice ciclonico è alimentato peraltro dalle acque del mare molto calde, rimanendo così piuttosto attivo in termini d’instabilità. Si tratta di una piccola depressione intrappolata dentro l’anticiclone e che già da qualche giorno staziona a ridosso delle Isole Baleari. Al momento, gran parte dell’Italia è ancora alle prese con tempo in prevalenza stabile e clima estivo. Fa eccezione la Sardegna, che è quella che si trova più vicina al vortice ed è insediata dalle propaggini più ... Leggi su meteogiornale

