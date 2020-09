Lutto per la scomparsa di Roberto Moriconi, funzionario Enel (Di mercoledì 9 settembre 2020) E' venuto a mancare Roberto Moriconi, padre della responsabile della comunicazione dell'Unione dei Comuni Garfagnana, Martina. Moriconi, originario di Torrite nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, ... Leggi su lagazzettadelserchio

SkyTG24 : Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa di #PhilippeDaverio - DPCgov : Profondo cordoglio per la scomparsa del finanziere Sergio Francese, morto durante un'esercitazione di soccorso alpi… - Penelope48a : @alex_orlowski Riposati e un'abbraccio consolatorio per il tuo lutto ???? - marosa259 : @alex_orlowski Prima la salute. Mi dispiace per il lutto in famiglia - siracusa2000 : Bye bye “Seppellimento di Santa Lucia”… o addio?! Giansiracusa: giorno di lutto per la Sicilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Cultura in lutto per la morte di De Sanctis il Resto del Carlino A Cavallermaggiore è il giorno del lutto cittadino per l'addio a Davide e Francesco

Oggi a Cavallermaggiore è il giorno del lutto cittadino. Lo ha deciso il sindaco Davide Sannazzaro in segno di vicinanza dell'intera comunità alla famiglia Gennero, colpita dalla tragedia della morte ...

Somma Vesuviana, il commiato per la scomparsa del prof. Alberto Veneruso

Scompare all’età di 81 l’ideatore della Scala Acustica Ventisonale che dedicò una poesia a Madre Teresa di Calcutta: professore Alberto Veneruso, già docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, o ...

Oggi a Cavallermaggiore è il giorno del lutto cittadino. Lo ha deciso il sindaco Davide Sannazzaro in segno di vicinanza dell'intera comunità alla famiglia Gennero, colpita dalla tragedia della morte ...Scompare all’età di 81 l’ideatore della Scala Acustica Ventisonale che dedicò una poesia a Madre Teresa di Calcutta: professore Alberto Veneruso, già docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, o ...