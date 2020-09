Le 13 guardie della regina Elisabetta arrestate per aver partecipato a un rave con cocaina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono ben 13 le guardie regina Elisabetta che hanno violato le norme anti Covid partecipando a una festa con cocaina e alcolici. Tutti i coinvolti sono finiti nei guai per via di quanto accaduto lo scorso giugno nei pressi del Castello di Windsor in compagnia di alcuni civili. Per partecipare all’evento i tredici hanno lasciato la regina Elisabetta e il principe Filippo senza protezione. La punizione sarà esemplare: dai 14 ai 28 giorni di carcere militare a Glasshouse e stipendio dimezzato, come prevede la legge. LEGGI ANCHE >>> regina Elisabetta II messaggio straordinario a reti unificate, la quarta volta in 68 anni In quattro positive alla cocaina Di queste 13 guardie ... Leggi su giornalettismo

