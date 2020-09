La chitarra di Elvis rubata a Milano e recuperata dalla Polizia insieme ad altre 10 (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Polizia di Stato ha ritrovato nell’abitazione di un 57enne italiano incensurato, 11 chitarre del valore complessivo di 150 mila euro valore, sottratte ad un musicista ed ha denunciato l’autore del furto. Tra gli strumenti anche una delle chitarre di Elvis Presley. Le indagini dei poliziotti del Commissariato Sempione sono iniziate lo scorso 8 agosto, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

