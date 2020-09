Infantino: “L’Italia è un esempio, come paese e movimento calcistico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha incontrato oggi il presidente federale Gravina e il presidente del Consiglio Conte a Palazzo Chigi e ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate in un comunicato della FIGC. Mi sembrava giusto iniziare i miei nuovi viaggi dall’Italia, per quello che ha sofferto e per lanciare un messaggio: la FIFA è presente, tutto il mondo sta con l’Italia e guarda all’Italia per come ha saputo reagire, come paese e come movimento calcistico. Un grande merito va a Gabriele Gravina, non era facile. Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, ma la salute è più importante. Bisognerà lavorare e vedere cosa succede adesso, in questo periodo in cui la gente ricomincia a vivere a contatto. Ripartire con i ... Leggi su ilnapolista

