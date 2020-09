Ghali su Willy Monteiro Duarte: “Mi ha fatto tornare in mente alcuni episodi della mia vita” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ghali su Willy Monteiro Duarte scrive un lungo post sui social in cui racconta di aver rivissuto alcuni episodi traumatici e dolorosi della sua vita. Il cantante interviene per chiedere giustizia per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso dall’odio. Era intervenuto per calmare una rissa e per difende un suo amico, è stato pestato a sangue fino all’ultimo respiro. “Willy è stato ucciso dall’ignoranza, dall’odio, dal razzismo e dagli ideali di 4 ragazzi del quale i familiari hanno risposto dicendo: ‘Era solo un immigrato'”, scrive Ghali sui social, che sottolinea quanto questo episodio sia solo la punta ... Leggi su optimagazine

