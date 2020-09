General Motors - Le batterie della GMC Hummer e della Cadillac Lyriq sfrutteranno il collegamento wireless (Di mercoledì 9 settembre 2020) La General Motors ha rilasciato nuove informazioni relative alle batterie Ultium che verranno utilizzate dai modelli elettrici di prossima generazione, a partire dalla GMC Hummer e dalla Cadillac Lyriq. La stessa tecnologia dovrebbe inoltre essere condivisa con la Honda e la Nikola grazie agli accordi siglati recentemente.Connessione wireless, addio ai cavi nelle batterie. La Casa americana, che ha lavorato con LG Chem per gli accumulatori, ha sviluppato con la Analog Devices Inc un sistema di gestione wireless dei pacchi batteria che ha permesso di ridurre il peso totale (con il 90% di cablaggi in meno all'interno) e di poter gestire più facilmente futuri aggiornamenti over-the-air del ... Leggi su quattroruote

