Franco Tatò non è più in prognosi riservata: "Ora accertamenti per programmare le dimissioni" (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'ex manager di Olivetti, Fininvest ed Enel dal 7 settembre è ricoverato a seguito di una caduta accidentale nella sua masseria: ha 88 anni Leggi su repubblica

zazoomblog : Franco Tatò in rianimazione: lex ad Enel grave dopo una caduta in casa - #Franco #Tatò #rianimazione… - zazoomblog : Cade e batte la testa grave lex manager Franco Tatò - #batte #testa #grave #manager #Franco -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Tatò Grave ex supermanager Franco Tatò dopo caduta nella sua masseria: è in Rianimazione a Brindisi La Repubblica Batte la testa, grave l’ex manager della Berco Tatò

È rimasto vittima di un brutto incidente domestico, il supermanager ed ex vicepresidente di Berco Franco Tatò (foto). Dal bollettino medico dell’ospedale ‘Perrini’ di Brindisi, l’88enne si trova attua ...

Migliorano le condizioni di Franco Tatò dopo la caduta nella sua masseria a Fasano

Sono migliorate nella notte le condizioni di Franco Tatò, 88 anni, l'ex amministratore delegato di Enel e di altri importanti gruppi italiani, soccorso domenica sera dopo una caduta accidentale nella ...

È rimasto vittima di un brutto incidente domestico, il supermanager ed ex vicepresidente di Berco Franco Tatò (foto). Dal bollettino medico dell’ospedale ‘Perrini’ di Brindisi, l’88enne si trova attua ...Sono migliorate nella notte le condizioni di Franco Tatò, 88 anni, l'ex amministratore delegato di Enel e di altri importanti gruppi italiani, soccorso domenica sera dopo una caduta accidentale nella ...