Diabete autoimmune dell’adulto: prime linee guida (Di mercoledì 9 settembre 2020) Diabete autoimmune dell’adulto (LADA): sulla rivista Diabetes pubblicate le prime linee guida per questa forma misconosciuta Per la maggior parte delle persone esistono solo due tipi di Diabete, il tipo 1 che colpisce i giovani ed è una malattia autoimmune, e il tipo 2, molto più frequente (90-95% di tutti i tipi di Diabete) che… L'articolo Diabete autoimmune dell’adulto: prime linee guida Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Coronavirus, così può far insorgere il diabete anche in un giovane

Che il rapporto tra Covid-19 e diabete fosse un rapporto si sa da quando è scoppiata l'epidemia. Il paziente diabetico, infatti, ha conseguenze più gravi della media se entra in contatto con il virus.

Diabete autoimmune dell’adulto. Arrivano le istruzioni per l’uso

Il Lada, che colpisce il 10-15% dei soggetti erroneamente diagnosticati come diabete di tipo 2, da oggi ha finalmente le sue linee di indirizzo per la diagnosi e il trattamento. Pubblicato sulla rivis ...

