Cupra Formentor - Al via le prevendite in Italia a partire da 46 250 euro

La Cupra Formentor è ordinabile in Italia a partire da 46.250 euro. La Suv sportiva, primo modello totalmente inedito del marchio legato alla Seat, sarà disponibile in due allestimenti accomunati dalla motorizzazione 2.0 TSI a benzina da 310 CV, con la trazione integrale 4Drive e il cambio automatico Dsg. Alla variante VZ si affianca infatti la Launch Edition, che a fronte di un prezzo di 49.500 euro offre contenuti esclusivi ed è già stata oggetto della prevendita online andata esaurita in breve tempo.Due allestimenti top. La Formentor VZ offre di serie i cerchi da 19" Black Matt Silver, i mancorrenti neri, i sedili sportivi di tessuto, il volante sportivo con comandi integrati, l'illuminazione interna a Led, l'infotainment con display ...

