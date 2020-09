Crippa nella leggenda. Dopo 30 anni record italiano sui 5000 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Serata da leggenda per Yeman Crippa a Ostrava (Repubblica Ceca). Dopo trent`anni cade il record italiano dei 5000 metri: l`azzurro corre in 13:02.26 e migliora il primato che dal 1990 apparteneva a Totò Antibo (13:05.59). Un record che era nell`aria, e fortemente voluto dal 23enne delle Fiamme Oro, terzo al Golden Spike alle spalle dell`ugandese Jacob Kiplimo (12:48.63) e dell`etiope Selemon Barega (12:49.08), al termine di una gara coraggiosa, tutta all`inseguimento dei migliori. Crippa si appropria del record dei 5000 Dopo essersi impadronito anche di quello dei 10.000 ai Mondiali di Doha nella scorsa stagione, conclusi all`ottavo posto. È una serata ... Leggi su ilfogliettone

Serata da leggenda per Yeman Crippa a Ostrava (Repubblica Ceca). Dopo trent’anni cade il record italiano dei 5000 metri: l’azzurro corre in 13:02.26 e migliora il primato che dal 1990 apparteneva a Sa ...I record dello sport lottano ogni giorno, lì da fermi, per resistere. Ma se durano trenta anni, e sono legati a un'epoca d'oro, fanno ancora più rumore quando cadono. Quello italiano dei 5.000 metri, ...