Covid: test sierologici disponibili in farmacia (Di mercoledì 9 settembre 2020) A breve saranno disponibili in farmacia i test sierologici per il Covid-19 validati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico-scientifico. E’ quanto emerge dall’incontro tenutosi al ministero della Salute, al quale hanno partecipato le rappresentanze del mondo della farmacia e dei farmacisti. Lo annunciano in una nota Fofi, Federfarma e Assofarm sottolineando che il ministero della Salute “si è impegnato a predisporre un elenco dei test che potranno essere effettuati nelle farmacie, secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie”. I rappresentanti della Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi), di Federfarma e Assofarm “esprimono ... Leggi su quifinanza

