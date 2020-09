Covid, il sindaco controcorrente che chiede ai positivi di farsi avanti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agnello (Na) – Rendere pubblica la propria positività, così da bloccare la diffusione del Covid-19. È questo l’appello lanciato da Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant’Agnello, comune della costiera sorrentina. “Il Covid-19 è un nemico invisibile, subdolo, ma tutti avendo contatti con altre persone, anche usando misure di precauzione, siamo a rischio d’infezione. E essere malati di Covid non è una colpa e può accadere a chiunque. La privacy ci vieta di diffondere i nomi dei soggetti purtroppo positivi, ma sarebbe molto bello, anche per poter tutti conoscere i contatti, le frequentazioni, bloccare la diffusione del virus e per evitare inutili chiacchiericci e ricerca di ... Leggi su anteprima24

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state appiccate dai migranti in rivolta contro le regole di isolamento del coronavirus ... dalla polizia su un'autostrada", ha detto il sindaco della ...

