Cosenza, rinnovo per capitan Corsi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cosenza - Una storia destinata a continuare per, almeno, altri due anni quella tra il Cosenza e il suo capitano Angelo Corsi . Il difensore classe '89, in Calabria dal gennaio 2014, ha prolungato il ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Cosenza, rinnovo per capitan Corsi: Contratto fino al 2022 per il difensore rossoblù: è ufficiale… - TUTTOB1 : Cosenza, vicino il rinnovo biennale per Corsi - CosenzaChannel : ?? Angelo #Corsi ha raggiunto l'intesa con il Cosenza dopo una mattinata di trattative. Il capitano firmerà un bienn… - CosenzaChannel : In giornata è arrivata la prima telefonata ad Angelo #Corsi: si tratta per il rinnovo. Contatti anche per il ritorn… - aldo_cosenza : RT @FitCisl: #5settembre Abbiamo indetto per domani dalle 10 alle 14 il primo sciopero della storia dei Canadair. Lo sciopero riguarda i ci… -